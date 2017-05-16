بلغ التشيكي توماس برديتش المصنف ثانيا عشر الدور الثاني من دورة روما الدولية، خامسة دورات الماسترز للالف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الالماني ميشا زفيريف 7-6 (9-7) و6-1 الاثنين في الدور الاول.



ويلتقي برديتش في الدور المقبل الارجنتيني كارلوس بيرلوك الصاعد من التصفيات والذي تغلب بدوره على الهولندي روبن هازه 6-3 و7-5.

وخرج الفرنسي لوكاس بويي الحادي عشر من الدور الاول بخسارته امام الاميركي سام كويري 6-7 (6-8) و6-7 (8-10).



ويلعب كويري في الدور الثاني مع الالماني يان لينارد ستروف الفائز على الاسترالي برنارد طوميتش 6-7 (8-10) و6-1 و6-4.

وكان البريطاني اندي موراي احرز لقب نسخة العام الماضي على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويستهل الاول حملة الدفاع عن لقبه من الدور الثاني بمواجهة الايطالي فابيو فونييني، فيما يلعب الثاني، بطل الدورة أربع مرات اخرها عامي 2014 و2015، مع البريطاني الياز بيديني الذي تغلب على الايطالي جانلوكا ماجير 6-7 (3-7) و6-4 و3-صفر ثم بالانسحاب.



وتأهل ايضا البلجيكي دافيد غوفان التاسع بفوزه الصعب على البرازيلي توماس بيلوتشي 6-7 (5-7) و6-3 و6-4.

ويلتقي غوفان الذي وصل الى نصف نهائي دورة مونتي كارلو وربع نهائي دورة مدريد للماسترز، في الدور المقبل الإسباني فرناندو فرداسكو الفائز الأحد على الأميركي دونالد يونغ.



كما فاز الصربي فيكتور ترويسكي على الإيطالي ستيفانو نابوليتانو 7-6 (7-1) و6-2، والألماني فلوريان ماير على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-4 و6-2، والبريطاني كايل ادموند على البرتغالي جواو سوزا 6-3 و6-4.



ويحمل الاسباني رافايل نادال الرقم القياسي في عدد الالقاب في الدورة برصيد 7 آخرها عام 2013. وصنف "الماتادور" رابعا ويستهل مشواره بمواجهة مواطنه نيكولاس الماغرو الصاعد من التصفيات والفائز على الايطالي اندرياس سيبي المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (8-6) و6-3.



واحتكر نادال وديوكوفيتش القاب هذه الدورة لـ11 نسخة متتالية قبل ان يكسر ذلك موراي العام الماضي، لكن البريطاني متصدر التصنيف العالمي يعاني صعوبات عدة هذا الموسم، ولم يحرز سوى لقب دورة دبي.



- بداية واعدة لشارابوفا -ولدى السيدات اللواتي يخضن في روما إحدى دورات الـ"برميير" الإلزامية، حجزت التشيكية بربورا زاهلافوفا ستريتشوفا الرابعة عشرة بطاقتها الى الدور الثاني بتغلبها على الروسية داريا كاساتكينا 4-6 و4-3 ثم بالانسحاب. وتلعب زاهلافوفا في الدور الثاني مع السويسرية تيميا باتشينسكي او المجرية تيميا بابوش.



وتأهلت ايضا الروسية ماريا شارابوفا، العائدة مؤخرا من إيقاف لمدة 15 شهرا والمشاركة ببطاقة دعوة، بفوزها على الأميركية كريستينا ماكهايل 6-4 و6-2.



وهي الدورة الثالثة التي تخوضها شارابوفا منذ انتهاء ايقافها بسبب تناولها مادة محظورة، وهي وصلت في أول مشاركة لها بعد العودة الى نصف نهائي دورة شتوتغارت ثم وصلت الأسبوع الماضي الى الدور الثاني لدورة مدريد، ما فتح الباب أمام اللاعبة الأولى عالميا سابقا وصاحبة 5 ألقاب كبرى في بطولات الغراند سلام، لدخول نادي المصنفات الـ200 الأوليات.



وتشارك الروسية التي تلتقي في الدور الثاني الكرواتية ميريانا لوسيتش باروني الفائزة على التشيكي لوسي سافاروفا 7-5 و4-6 و6-3، في دورة روما للمرة التاسعة وسبق لها إحراز اللقب عامي 2011 و2012، وهي تمني النفس بأن تنال بطاقة دعوة أخرى وهذه المرة الى بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام لهذا الموسم والتي تنطلق في 28 الشهر الحالي وتستمر حتى 11 حزيران/يونيو.

ورفضت اللاعبة الروسية التحدث عن مشاركتها في رولان غاروس من عدمها، مؤكدة "تركيزي منصب على المباراة. أنا ألعب غدا. لكن لا شيء يدعو للشعور بالخيبة بعد الابتعاد عن اللعبة لفترة 15 شهرا".



واعتبرت "أن الفوز المباريات سيجعلني أتقدم... أن أعود وألعب لثلاثة أسابيع على التوالي في ثلاث دورات متتالية، يعتبر بالنسبة لي شيئا هاما للغاية. أنا مركزة على هذا الأمر".



وتأهلت ايضا الالمانية لاورا سيغموند بفوزها على اليابانية ناومي اوساكا 6-2 و6-4، والتشيكية كاترينا سينياكوفا بتغلبها على الصينية شواي جانغ 5-7 و6-3 و7-6 (8-6، والصربية يلينا يانكوفيتش بفوزها على الأميركية اليسون ريسك 6-3 و6-3، والصينية وانغ كيانغ بفوزها على الروسية يلينا فيسنينا الحادية عشرة 6-2 و6-4.



وفازت ايضا الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا على بطلة اولمبياد ريو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ 6-2 و7-5، والأوكرانية ليسيا تسورنكو على الإيطالية ديبورا كييزا 7-5 و6-2، الألمانية مونا بارتيل على الصينية بنغ شواي 6-1 و3-6 و6-3، والفرنسية كارولين غارسيا على الكرواتية دونا فيكيتش 7-6 (7-2) و3-6 و7-6 (8-6)، والألمانية لورا سييغموند على اليابانية ناومي اوساكا 6-2 و6-4.



وكانت الاميركية سيرينا وليامس توجب بلقب العام الماضي على حساب مواطنتها ماديسون كيز، وتغيب الاولى عن الملاعب بسبب الحمل، فيما تبدأ الثانية التي صنفت عاشرة مشوارها بمواجهة الاسترالية داريا غافريلوفا الصاعدة من التصفيات.