ساهم جون تيري قائد فريق تشلسي في إنجاز استثنائي لناديه خلال مباراة واتفورد بملعب ستامفورد بريدج والمؤجلة من الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن الهدف الأول الذي سجله تيري هو رقم 100 للبلوز بكل البطولات هذا الموسم، مشيرة إلى أن اللاعب المخضرم تمكن من الحفاظ على عادته بهز شباك المنافسين على مدار 17 موسما متتاليا في «البريمييرليغ».

وكشف المخضرم تيري أنه لم يحسم أمره بشأن اعتزاله في نهاية الموسم من عدمه.

ويخوض تيري مباراته الأخيرة في الدوري بقميص النادي اللندني الأحد المقبل في ختام الموسم ضد سندرلاند.