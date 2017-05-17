قال ريان غيغز أسطورة فريق مان يونايتد إن أليكسيس سانشيز سيشكل إضافة جيدة للفريق في حالة التعاقد معه من أرسنال.

ولا يزال مستقبل سانشيز في الغانرز غير محسوم، حيث لم يجدد اللاعب التشيلي الدولي حتى الآن عقده مع أرسنال، والذي ينتهي في 2018.

وسجل سانشيز الذي انضم إلى أرسنال قادما من برشلونة عام 2014، 21 هدفا وصنع عشرة أهداف أخرى، خلال مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأوضح غيغز في تصريحات لصحيفة ديلي إكسبريس «إنه لاعب ممتاز.



نظرا للعمل الذي يقدمه وتأثيره على زملائه، إنه ورقة رابحة».



ولدى سؤاله بشأن احتمالات تعاقد «المان» مع سانشيز علق غيغز «نعم الاحتمال قائم.



جوزيه مورينيو المدير الفني ضم زلاتان إبراهيموفيتش لأنه ورقة رابحة».