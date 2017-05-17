اكد ديمتري سيلوك وكيل الإيفواري يايا توريه لاعب مان سيتي أن رفض موكله التجديد سيكون قرارا صعبا في حال عرض ناديه عليه ذلك الأمر.

يشار إلى أن عقد اللاعب ينتهي في 30 يونيو المقبل ولم يعرض النادي عليه تجديده حتى الآن.

وصرح سيلوك: «لم يتصل أحد بنا. قرأت الكثير من القصص حول عقد جديد وغيره، لكن لا أعرف حقا.



المرة الأخيرة التي تحدثت مع سيتي كانت في مارس الماضي بموناكو».

وأضاف الوكيل: «أمامنا فرص كثيرة. لدى يايا عروض من عدة أندية. عروض مثيرة للاهتمام من أندية تأهلت الموسم المقبل لدوري الأبطال، لكن مان سيتي له أهمية خاصة بالنسبة ليايا. قدم الكثير له وستكون مسألة الرحيل صعبة».