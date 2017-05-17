اعترف المدرب الإسباني بيب غوراديولا بأن النتائج التي حققها في موسمه الأول مع مان سيتي الانجليزي، كانت كفيلة بإقالته من منصبه في فريقيه السابقين برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: «في حالتي، مع ناد كبير، كنت سأقال من منصبي».

وتابع: «عانيت من الضغوط لدى وصولي الى برشلونة، ولم تكن لدي أي سمعة تدريبية لحمايتي.



في ذاك النادي، إذا لم تفز في غضون ستة أشهر تصبح في الخارج.



في برشلونة أو بايرن ميونيخ، يجب أن تفوز مسبقا، وإلا لن تمنح فرصة ثانية».

ويحتل سيتي الذي يلتقي وست بروميتش الأربعاء، المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، بيد انه يلقى منافسة من أرسنال الخامس والمتجدد أخيرا.

وأقصي «سيتيزنس» من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام موناكو الفرنسي بعد مباراتين مشوقتين، كما خرج من نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.



وتابع غوارديولا الذي أنهى اول موسم له من دون تتويج: «هنا حصلت على فرصة ثانية وسأحاول الاستفادة منها».

وأحرز غوارديولا 14 لقبا في اربعة مواسم مع برشلونة، ثم 7 في ثلاثة مواسم مع بايرن.

وأكد غوارديولا: «إذا لم تكن الأمور جيدة في نهاية الموسم المقبل، سيغيرون المدرب»، في إشارة الى المالك الإماراتي للفريق الأزرق.

ورأى غوارديولا ان تشلسي المتوج الأسبوع الماضي باللقب كان الأفضل على مدى الموسم: «الفارق (مع تشلسي وتوتنهام) ضخم على صعيد النقاط.



لكن عندما واجهنا هذين الفريقين، لم يكن الفارق كبيرا، وسنبحث عن تقليصه الموسم المقبل».