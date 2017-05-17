ناشد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لاعبيه مواصلة التألق من أجل تقديم نهاية تضفي على الموسم طابع المثالية، وذلك من خلال الوصول إلى الانتصار رقم 30 في الدوري.

وحسم البلوز لقب البريمييرليغ بالفعل يوم الجمعة الماضي، وأجرى كونتي تغييرات عديدة في تشكيلة الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على واتفورد 4 ـ 3 ليصبح الفريق متفوقا في الصدارة بفارق عشر نقاط.

وفي حالة تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة المقررة يوم الأحد المقبل أمام سندرلاند، يحقق تشلسي بذلك رقما قياسيا يتمثل في تحقيق 30 انتصارا خلال 38 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وتوقع كونتي ان يحفز هذا الهدف لاعبي الفريق ويرفع درجة التركيز لديهم، وقال عقب مباراة أمس أمام واتفورد: «تلقينا ثلاثة أهداف لكننا سجلنا أربعة وصنعنا العديد من الفرص».

وأضاف: «الفوز كان الشيء الأكثر أهمية وقد حققناه.



والآن أمامنا هدف الوصول إلى الانتصار الثلاثين».

وتابع: «كان الشيء المهم هو الفوز بالدوري.



وبعدها يفترض أن نحاول تحسين الأرقام القياسية عندما يكون ذلك متاحا.



يمكننا الوصول إلى هذا الهدف، وهذه رغبتي ورغبة اللاعبين».

ويتطلع تشلسي إلى تحطيم الرقم القياسي المسجل باسمه، عندما حقق 29 انتصارا في الدوري في موسمي 2004 ـ 2005 و2005 ـ 2006.