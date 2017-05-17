احتفل تشلسي بين جماهيره بتتويجه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز بأفضل طريقة من خلال الفوز المثير على ضيفه واتفورد 4-3 على ملعب «ستامفورد بريدج» في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين.

وحسم البلوز اللقب في موسمه الأول مع المدرب الإيطالي انتونيو كونتي الجمعة بفوزه خارج ملعبه على وست بروميتش البيــــون 1-0، وهــو خاض الاثنـــين مباراته الأولى بين جمهوره بعد التتويج وكانت احتفالية بامتياز، ويأمل النادي اللندني أن تكتمل الفرحة في 27 الجاري عندما يتـــواجه مع جاره أرسنال في نهائي مســـابقة الكأس.

ورفع رجال كونتي رصيدهم الى 90 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن جارهم توتنهام الثاني الذي يملك أيضا مباراة مؤجلة يخوضها غدا الخميس ضد مضيفه ليستر سيتي بطل الموسم الماضي.

وخاض تشلسي اللقاء بفريق رديف، حيث أجرى كونتي تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات النادي اللندني في الدوري الممتاز.

وكما كان متوقعا، لعب قلب الدفاع والقائد جون تيري الذي سيعتزل بعد مباراة الأحد المقبل في «ستامفورد بريدج» ضد سندرلاند في لقاء سيستلم خلاله فريقه كأس الدوري، أساسيا في بادرة تكريمية من المدرب الإيطالي الذي أبقى ورغم هامشية المباراة على نجم الفريق وصانع ألعابه البلجيكي أدين هازارد في التشكيلة الأساسية.

بدوره، يستقبل ساوثمبتون مباراة مؤجلة من المرحلة 28 عندما يستقبل اليوم مان يونايتد صاحب المركز السادس بمباراة تحصيل حاصل لكلا الطرفين.

ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 90 نقطة من 37 مباراة

2- توتنهام 80 من 36

3- ليفربول 73 من 37

4- مان سيتي 72 من 36

5- أرسنال 69 من 36