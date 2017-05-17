نجح نادي فلامينغو البرازيلي في زيادة الشرط الجزائي الموجود بعقد جوهرته فينيسيوس جونيور من 30 مليونا حتى 45 مليون يورو.



وأشارت صحيفة سبورت الى أن من خلال تقارير قادمة من البرازيل فإن فلامينغو يريد الحصول على المبلغ الموعود به من طرف الملكي الذي حسم الصفقة لصالحه.



فينيسيوس لديه عقد في ناديه حتى عام 2019 ولن يكون متاحا سوى في بداية العام المقبل للانتقال إلى العاصمة مدريد، وكان هناك قلق في فلامينغو من عدم وفاء الريال بالمبلغ المتفق عليه، لذلك رفع النادي البرازيلي من قيمة اللاعب بالشرط الجزائي حتى يحصل على أقل استفادة ممكنة من بيع اللاعب إلى أوروبا.