أعلن نجم التنس السويسري روجيه فيدرر اول من امس انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» وكذلك من كامل موسم الملاعب الرملية.

وقال فيدرر الفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام الأربعة الكبرى في يناير الماضي انه يفضل مواصلة اللعب على الملاعب العشبية والصلبة، ما يعني عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس.

وأوضح فيدرر «لسوء الحظ قررت عدم المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة».



وأضاف «أعتقد أنه من الأفضل أن أتجنب اللعب على الملاعب الرملية هذا العام، وأن استعد لمشواري على الملاعب العشبية والصلبة».