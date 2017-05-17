يسعى ريال مدريد الى الاستفادة على أكمل وجه من المباراة المؤجلة التي تجمعه اليوم بمضيفه سلتا فيغو من أجل أن يصبح على بعد نقطة واحدة من الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012.

وستكون موقعة «بالايدوس» بمنزلة النهائي بالنسبة لرجال فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لأن الفوز بها سيجعلهم بحاجة الى التعادل فقط في لقاء المرحلة الختامية الأحد في الأندلس أمام مضيفه ملقة.

ويحتل النادي الملكي المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين عن غريمه برشلونة حامل اللقب الذي يختتم موسمه الأحد على أرضه ضد ايبار، وبالتالي يدرك أن الخسارة في المباراة التي تأجلت من المرحلة الحادية والعشرين بسبب العوامل المناخية ستجعله مهددا بخسارة السباق على التتويج الذي ينتظره منذ 2012.

ولذلك، اعترف زيدان الطامح لأن يكون أول مدرب في حقبة دوري أبطال أوروبا يحرز اللقب موسمين على التوالي عندما يواجه فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في الثالث من يونيو، «اننا ندرك أن الفوز بلقب الدوري الإسباني ليس بالشيء السهل.



تبقى هناك مباراتان وسنحاول مواصلة سيرنا على هذا الطريق».

ولا يبدو سلتا فيغو قادرا على الوقوف بوجه الماكينة الهجومية لريال الذي حقق الأحد ضد اشبيلية (4-1) رقما قياسيا في البطولات الأوروبية الكبرى بوصوله الى الشباك للمباراة الـ 62 على التوالي، لاسيما أن صاحب الأرض الذي وصل الى نصف نهائي مسابقة «يوروبا ليغ» قبل أن يخرج بصعوبة أمام مان يونايتد مني الأحد على يد ديبورتيفو الافيس بهزيمته الخامسة تواليا.

فرنسا

بعد انتصاره المثير على ضيفه ليل برباعية بيضاء، ضمن موناكو نظريا لقب بطل الدوري الفرنسي للمرة الاولى منذ عام 2000 والثامنة في تاريخه، حيث عزز موقعه في الصدارة برصيد 89 نقطة بفارق 3 نقاط امام مطارده المباشر حامل اللقب في الأعوام الأربعة الاخيرة باريس سان جرمان.

ويملك موناكو مباراة مؤجلة أمام سانت اتيان سيخوضها اليوم ويكفيه التعادل لضمان اللقب رسميا، قبل ان يحل ضيفا على رين في المرحلة الأخيرة السبت المقبل، علما بان خسارة المباراتين الأخيرتين لن تحرمه اللقب لأنه يتفوق بفارق كبير من الأهداف عن فريق العاصمة (+73 مقابل +56).