رفع مان يونايتد الانجليزي لكرة القدم امس توقعات إيراداته السنوية ورقم أعماله التي ستبلغ رقما قياسيا بعد ربع العام (المالي) الممتد من يناير الى مارس والذي شهد خسائر ناجمة عن التضخم في الأجور.

وقال النادي الانجليزي في بيان انه يتوقع ان يحقق ربحا سنويا بين 185 و190 مليون جنيه استرليني (من 218 الى 230 مليون يورو)، بينما كان يعول في فبراير على نحو 170 الى 180 مليون جنيه استرليني.

ورفع المسؤولون في النادي رقم الأعمال الذي قد يتراوح بين 560 و570 مليون جنيه استرليني للعام المالي الممتد من الأول من يوليو 2016 الى 30 يونيو 2017، بينما كانت التوقعات الأولية بين 630 و540 مليون جنيه.

وتشكل هذا التوقعات رقما قياسيا بالنسبة الى مان يونايتد رغم انه لم يشارك في دوري أبطال أوروبا واكتفى باللعب في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث سيخوض النهائي ضد اياكس امستردام الهولندي في 24 الجاري في ستوكهولم.

واضافة الى ذلك، فاز رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة.

وفي الربع الثالث للعام المالي (من يناير الى مارس)، صعد رقم اعمال النادي بنسبة 3.1% ووصل الى 127.2 مليون جنيه بفضل ارتفاع حقوق النقل التلفزيوني مع بدء تطبيق الاتفاق الهائل الموقع بين الدوري الانجليزي وناقلي المباريات.

لكن النفقات قفزت بنسبة مماثلة في نفس الفترة لتصل الى 130 مليون جنيه، كما هبطت الأرباح التشغيلية للنادي بنسبة الثلث الى 30 مليونا مع عجز صاف وصل الى 3.8 ملايين جنيه استرليني مقابل ربح صاف وصل الى 14 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي.