أصر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على أن فريقه لا يشعر بأنه توج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم الاقتراب من حصد ثنائية نادرة.

وسيتقدم ريال بثلاث نقاط على برشلونة إذا فاز في ضيافة سلتا فيغو اليوم وقبل خوض منافسات الجولة الأخيرة للدوري يوم الأحد المقبل.

وبلغ ريال أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه يوفنتوس في الثالث من يونيو المقبل في كارديف.

وردا على سؤال بشأن فرصة الجمع بين لقبي الدوري ودوري الأبطال، قال زيدان للصحافيين أمس: «لا أحد يتحدث عن ذلك في غرفة اللاعبين. نحن نفكر فقط في مباراة اليوم».

وأضاف: «لا أحد يشعر أنه أصبح البطل. يجب مواصلة ما نفعله حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة الأخيرة. لم نفز بأي شيء ولن نشعر بالاسترخاء».

وأكد زيدان أن كريستيانو رونالدو هداف ريال سينضم لتشكيلة الفريق أمام سلتا فيغو بعدما حصل المهاجم البرتغالي على راحة في آخر أربع مباريات خارج الأرض في الدوري.

وقال زيدان: «سيكون موجودا في التشكيلة في آخر مباراتين بالدوري».

ورفض زيدان الرد على تكهنات بشأن قرب رحيل جيمس رودريغيز والحارس كيلور نافاس وقال إن تركيز الفريق ينصب فقط على مواجهة سلتا فيغو.

ويحتل سلتا فيغو المركز 13 وسيلعب فقط من أجل الشهرة.

وقال زيدان: «هذه مباراة صعبة لأن المنافس يملك تشكيلة جيدة. أتوقع أن يلعب سلتا بطريقته المعتادة. إنه يملك تشكيلة قوية وسيبذل قصارى جهده».