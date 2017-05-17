وجهت النيابة العامة في اسبانيا أمس اتهامات بالتهرب الضريبي للاعبين الكولومبي رادميل فالكاو والبرتغالي فابيو كوينتراو، وأكدت أنهما تهربا فيما بينهما عن دفع 7 ملايين و700 ألف يورو للضرائب.

وطبقا للبيان الصادر أمس من قسم الجرائم المالية التابع للنيابة العامة للعاصمة الاسبانية مدريد، اتهم اللاعبون بارتكاب خمس جرائم ضريبية تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وكشفت النيابة في نص الاتهام أن فالكاو، الذي يلعب حاليا ضمن صفوف موناكو الفرنسي، لجأ إلى شركات في جزر العذراء البريطانية لإخفاء أمواله، فيما تعامل كوينتراو، لاعب ريال مدريد، من أجل هذا الغرض مع شركات أخرى في بنما وإيرلندا.

واتهمت وزارة العدل الاسبانية فالكاو بالتهرب من دفع ضرائب تقدر بـ 5 ملايين و600 ألف يورو في عامي 2012 و2013، عندما كان لاعبا في أتلتيكو مدريد، كما أكدت أن كونتيراو تهرب أيضا من دفع مليون و290 ألف يورو في الفترة ما بين عامي 2012 و2014.

وفتحت التحقيقات القضائية ضد اللاعبين المذكورين، بناء على المعلومات الصادرة عن مصلحة الضرائب الإسبانية حول موقفهما الضريبي.