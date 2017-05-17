أعلن المتحدث باسم نادي يوفنتوس الإيطالي أن اللاعب الألماني سامي خضيرة سيغيب اليوم عن مباراة نهائي بطولة كأس إيطاليا، التي ستجمع بين نادي السيدة العجوز ومنافسه لاتسيو.

وتعرض خضيرة (30 عاما) لإصابة في الفخذ خلال مباراة العودة للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليتقرر غيابه عن مباراة اليوم على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.

وبالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا، لن يشارك خضيرة في آخر مباراة لفريقه في الدوري الإيطالي أمام نادي كروتوني مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد خضيرة أن إصابته ليست خطيرة وأنه سيكون جاهزا لخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الثالث من يونيو المقبل في العاصمة الويلزية كارديف.