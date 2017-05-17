أكد إيمانويل ماكرون، الرئيس الجديد لفرنسا، «دعمه الهائل» لملف باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024، من خلال الجلسة التي جمعته بمسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية امس في ثاني يوم له في مقعد الرئيس.

والتقط ماكرون صورة فوتوغرافية مع لجنة التقييم التابعة للجنة الأولمبية الدولية في اليوم الأخير من الجولة التفقدية في باريس.

وجاءت جولة لجنة التقييم بعد إجراء جولة مماثلة في لوس أنجيليس الأميركية، المرشحة الأخرى لاستضافة الحدث.

واقتصرت قائمة المدن المرشحة لاستضافة أولمبياد 2024 على باريس ولوس أنجيليس فقط بعد انسحاب هامبورغ وروما وبودابست وبوسطن، لأسباب تتعلق بالمعارضة الشعبية أو السياسية.

وستنشر لجنة التقييم تقريرا حول الزيارتين على الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية في الخامس من يوليو، وستحصل المدينتان على فرصة الرد المباشر على أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية من خلال اجتماع يعقد بمدينة لوزان السويسرية يومي 11 و12 يوليو.

ويجرى التصويت النهائي من أجل اختيار المدينة المنظمة لأولمبياد 2024 في مؤتمر اللجنة الأولمبية الدولية في ليما يوم 13 سبتمبر.