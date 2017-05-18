أشعل مان سيتي وأرسنال فتيل المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما فاز الأول على ضيفه وست بروميتش البيون 3-1، والثاني على ضيفه سندرلاند 2-0 في مباراتين مؤجلتين من المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وانتزع السيتي المركز الثالث من ليفربول بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق نقطتين عن الأخير الذي بات يتفوق بنقطة واحدة على أرسنال.

وستكون المرحلة الأخيرة الأحد حاسمة لتحديد صاحبي المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة، والرابع الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا.

ويحل السيتيزينس ضيفا على واتفورد، ويلعب الريدز مع ضيفه ميدلزبره، والغانرز مع ضيفه ايفرتون.

ويكفي السيتي نقطة واحدة لضمان تواجده بين الأربعة الأوائل، فيما يحتاج أرسنال إلى الفوز مع تعثر ليفربول لحجز بطاقته إلى دوري الأبطال للموسم العشرين على التوالي.

ويسعى الليفر للعودة إلى المسابقة التي غاب عنها في الموسمين الأخيرين وتحديدا منذ موسم 2014-2015 عندما خرج من دور المجموعات.

على ملعب «الاتحاد»، حقق مان سيتي الأهم وكسب 3 نقاط ثمينة في سعيه الى إنقاذ موسمه المخيب في اول تجربة بقيادة مدربه الإسباني «المتمرس» بيب غوارديولا.

وحسم السيتي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر جيسوس (27) ودي بروين (29).

وعزز توريه تقدم السيتي بهدف ثالث بعد لعبة مشتركة مع اغويرو (57).

وقلص الويلزي هال روبسون الفارق (87).

بدوره، تابع المهاجم الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز تألقه وأبقى على آمال فريقه أرسنال في حجز إحدى بطاقات مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما قاده إلى الفوز على ضيفه سندرلاند على ملعب «الإمارات».

وسجل سانشيز الهدفين في الدقيقتين 72 و81 رافعا رصيده الى 23 هدفا وارتقى إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف خلف مهاجم ايفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو المتصدر، وبالفارق ذاته أمام مهاجم توتنهام هاري كين الذي تراجع إلى المركز الثالث.

هذا، ويستقبل ليستر سيتي منافسه توتنهام الثاني بمباراة مؤجلة من الجولة 34 وهي بمنزلة تحصيل حاصل بالنسبة إلى الديك اللندني.

ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 90 نقطة من 37 مباراة

2- توتنهام 80 من 36

3- مان سيتي 75 من 37

4- ليفربول 73 من 37

5- أرسنال 72 من 37