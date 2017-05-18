برز اسم الفرنسي الواعد كيليان مبابي بشكل لافت في الأسابيع الفائتة مجبرا موناكو على الاستماع للعروض المغرية القادمة من ريال مدريد الإسباني ومان يونايتد وتشلسي الإنجليزيين، ولعل آخر التقارير الإعلامية أكبر دليل على طمع موناكو بتسويق صاحب الـ18 عاما خاصة أنها تشير إلى رفض عرض بقيمة 80 مليون يورو دون تحديد اسم الفريق الذي طلبه.

ونال مبابي جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الفرنسي. وأسهمت كل من إحصاءات مبابي وإشادة المدربين الكبار بقدراته إضافة لسياسة موناكو في أسواق الانتقالات، في جعله أحد أهم فرائس ريال مدريد ومان يونايتد وغيرهما من الأندية الكبرى.

الملكي يراقب أرقامه

ولعب مبابي 1321 دقيقة فقط في الدوري الفرنسي مسجلا خلالها 14 هدفا وصانعا ثمانية بمعدل إسهامه بهدف مباشر كل ساعة تقريبا، وفيما يرتبط بالأرقام الأخرى غير الملاحظة عادة، فإن مبابي يثبت أنه لاعب خارق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وتشبيهه بهنري الجديد من قبل فينغر وغيره ليس بالأمر المبالغ فيه.

وبلغت نسبة تمريرات مبابي الناجحة في الثلث الأخير من الملعب 70.35%، ودقة تسديداته 78.05%، إضافة إلى فاعليتها الكبيرة (14 هدفا من أصل 32 تسديدة أصابت المرمى).

مان يونايتد بحاجة إليه

أما مان يونايتد فهو يعلق آماله على جلب نجم جديد قادر على خدمة مرتدات مورينيو بقيمة مبابي، حيث إن الفرنسي الآخر مارسيال لم يتمكن من التكيف مع أسلوب لعب الرجل البرتغالي، وحلم لقب الدوري الإنجليزي يفرض وجود لاعب بمواصفات مبابي في صفوف مانشستر.

مبابي يبدو قريبا جدا من ريال مدريد، والصراع بين فريق العاصمة والشياطين الحمر يميل لصالح إدارة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، خاصة إذا تمت صفقة بيع الكولومبي خاميس إلى مان يونايتد الذي سيكلف إدارة الفريق الإنجليزي قرابة 75 مليون يورو.