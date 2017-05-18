المنظمون يرفضون دعوة الروسية إلى «رولان غاروس»

فقد البريطاني اندي موراي المصنف اول لقبه بطلا لدورة روما الدولية للتنس، خامس دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارته أمام الإيطالي فابيو فونييني 2-6 و4-6 اول من امس في الدور الثاني.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يخرج فيها موراي مبكرا من احدى دورات الماسترز بعدما ودع دورة مدريد الإسبانية الاسبوع الماضي من ثمن النهائي بخسارته أمام الكرواتي بورنا كوريتش، علما انه خرج من الدور الثاني ايضا في دورة انديان ويلز في مارس الماضي.

وكان موراي أحرز لقب نسخة العام الماضي على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش وكسر احتكار الأخير والاسباني رافايل نادال للقب مدة 11 عاما متتاليا.

وفي المقابل، بدأ ديوكوفيتش المصنف ثانيا مشواره بفوز اول على البريطاني الياز بيديني 7-6 (7-2) و6-2.

وحقق ديوكوفيتش، بطل الدورة اربع مرات اخرها عامي 2014 و2015، الفوز الثالث على بيديني في ثلاث مواجهات جمعت بينهما، في ساعة و45 دقيقة، علما انه فقد إرساله الأول في المباراة واحتاج الى شوط فاصل لكسب المجموعة الاولى.

من جهته، تأهل الإسباني رافايل نادال المصنف رابعا إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على مواطنه نيكولاس الماغرو 3-0 ثم بالانسحاب.

ويلتقي نادال بطل الدورة سبع مرات (رقم قياسي آخرها في 2013) في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الاميركي جاك سوك الثالث عشر والتشيكي ييري فيسيلي.

ويبدو أن الماغرو يشكو من إصابة في ركبته اليسرى.

وفاز الياباني كي نيشيكوري المصنف سابعا على الإسباني دافيد فيرر 7-5 و6-2.، وسيواجه في ثمن النهائي الفائز من مباراة البريطاني كايل ادموند والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

شارابوفا تغيب

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس برنار جيوديسيلي امس ان النجمة الروسية ماريا شارابوفا لن تمنح بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى، من 28 الجاري الى 11 يونيو.

وكانت شارابوفا المصنفة اولى في العالم سابقا عادت الى المنافسات في ابريل بعد 15 شهرا من الإيقاف بداعي المنشطات، وستغيب للسنة الثانية تواليا عن البطولة الفرنسية التي أحرزت فيها اثنين من ألقابها الخمسة الكبيرة في 2012 و2014.

وقال جيوديسيلي مباشرة على فيسبوك: «لا أستطيع حرمانها من ألقابها، لكني لا أستطيع ايضا منحها بطاقة الدعوة. الألقاب التي أحرزتها هنا، فازت بها ضمن القواعد والقوانين دون حاجة الى أحد».