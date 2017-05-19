توّج موناكو بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 17 عاما والثامنة في تاريخه بفوزه الصعب على ضيفه سانت اتيان 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين.

وسجل كيليان مبابي (19) وفاليري جرمان (93) الهدفين، فرفع موناكو، الذي كان بحاجة الى نقطة واحدة من اجل اعتلاء المنصة لاول مرة منذ عام 2000، رصيده الى 92 نقطة وتقدم قبل المرحلة الاخيرة بفارق 6 نقاط على مطارده حامل اللقب في الأعوام الأربعة الاخيرة باريس سان جرمان.

وخاض موناكو موسما استثنائيا فبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خرج على يد يوفنتوس الإيطالي (0-2 ذهابا و1-2 ايابا)، ونصف نهائي كأس فرنسا حيث خسر أمام سان جرمان 0-5، ونهائي كأس الرابطة وخسر أمام فريق العاصمة ايضا 1-4.

على ملعب لويس الثاني في الإمارة وأمام 14 ألف متفرج تقدمهم الأمير البير الثاني أمير موناكو، تخطى الفريق المحلي عقدة تعادله 1-1 في الذهاب خارج أرضه، وهيمن على مجريات اللقاء وافتتح باب التسجيل عن طريق الواعد مبابي الذي كسر مصيدة التسلل وهرب من مدافعين اثنين ثم من الحارس روفييه وأكملها بسهولة في المرمى الخالي (19)، مسجلا الهدف الخامس عشر في البطولة والـ 103 لموناكو.

وكاد فالكاو هداف موناكو (19 هدفا)، يضاعف الغلة (31) لولا تدخل الغيني فلورنتان بوغبا (26 عاما) الذي شارك في المباراة رغم جنازة والده فاسو أنطوان بوغبا.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط نادي الامارة على مرمى روفييه من دون تهديد مباشر، فتخلى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن مواطنه برناردو سيلفا صاحب 8 أهداف و9 تمريرات حاسمة و59 تسديدة في 35 مباراة واشرك بدلا منه فالير جرمان (69).

واهدر جرمان اغنى فرص هذا الشوط بعد عرضية من مبابي (74).

وفي الدقائق الاخيرة، تفاعل الجمهور مع نتيجة فريقه احتفالا بالتتويج خصوصا مع دخول الايطالي غيدو كارييو بدلا من فالكاو (88) قبل ان يعوض جرمان الذي تسلم شارة القائد من الكولومبي، بتسجيله الهدف الثاني بعد هجمة سريعة قادها توماس ليمار وانفردا معا ثم أهداه الكرة على مقربة من المرمى فدفعها بقدمه في الشباك دون اي مضايقة اطلق بعدها الحكم كليمان توربان صافرة النهاية معلنة رسميا تتويج موناكو باللقب الغالي.

ترتيب فرق الصدارة:

1- موناكو 92 نقطة من 37 مباراة

2- سان جرمان 86 من 37

3- نيس 77 من 37

4- ليون 66 من 37

5- مرسيليا 59 من 37