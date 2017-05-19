أحرز يوفنتوس لقبه الثالث على التوالي (رقم قياسي) والثاني عشر في تاريخه في كأس ايطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على لاتسيو 2-0 في المباراة النهائية.

وحسم فريق السيدة العجوز النتيجة في الدقائق الـ 25 الأولى بتسجيله الهدفين عبر المدافعين البرازيلي داني الفيس (12) وليوناردو بونوتشي (25).



وهو اللقب الاول لليوفي في رحلته لإحراز ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) على غرار مواطنه انتر ميلان الذي حقق هذا الإنجاز عام 2010 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام روما اقرب منافسيه والذي حرمه من التتويج بلقبه السادس على التوالي (رقم قياسي) عندما هزمه 3-1 الأحد الماضي.



وتبقى مرحلتان على نهاية الدوري.

ويخوض يوفنتوس أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني في الثالث من يونيو المقبل.

وقدم فريق المدرب ماسيميليانو اليغري عروضا رائعة محليا وأوروبيا هذا الموسم، فاخرج برشلونة الاسباني من ربع نهائي البطولة الأوروبية ثم موناكو الفرنسي من نصف النهائي، وتصدر بفارق مريح ترتيب الدوري المحلي قبل ان يتعثر في المراحل الثلاث الاخيرة، ففضلا عن خسارته أمام روما، كان تعادل مع اتالانتا وتورينو ما أدى إلى تقليص الفارق الكبير الذي كان يفصله عن اقرب منافسيه.



وسيضمن يوفنتوس لقب الدوري في حال فوزه السبت على كروتوني المتواضع في تورينو.



في المقابل، فشل لاتسيو في احراز اللقب رغم بلوغه المباراة النهائية للكأس للمرة الثالثة في خمسة مواسم والتاسعة في تاريخه المتضمن ستة ألقاب، آخرها عام 2013 على حساب جاره روما.



وكان يوفنتوس تخطى في نصف النهائي غريمه نابولي (3-1 و2-3)، فيما تأهل لاتسيو على حساب جاره روما (2-0 و2-3).



وأشرك اليغري المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا أساسيا بعد إبقائه احتياطيا أمام روما، كما دفع بلاعب الوسط الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعد تعافيه من إصابة في الظهر.



وكان مقررا ان يقام النهائي في 2 يونيو، بيد أن تأهل يوفنتوس الى نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في اليوم التالي، دفع الاتحاد الإيطالي إلى تقديم موعده الى الأربعاء.