تعادل ساوثمبتون مع ضيفه مان يونايتد 0-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والثلاثين في الدوري الانجليزي لكرة القدم.

على ملعب الأصدقاء، لم ينجح أي من الفريقين في زيارة شباك خصمه في الشوط الاول رغم غزارة الفرص المهدرة من الطرفين.

وفي الشوط الثاني، اخذ فريق القديسين المبادرة الهجومية وهدد مرمى الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو في اكثر من مناسبة، لكن الفرصة الأخطر كانت للضيوف بعد اختراق واين روني في الجهة اليسرى وإرسال عرضية أمام المرمى للارميني هنريك مخيتاريان لم يصلها الأخير لتخرج دون استغلال (59).

ولعب روني دورا مهما في فرصة ثانية غنية عندما أعاد الكرة الى الاسباني خوان ماتا الذي لم يحسن التعامل معها وبدا متعبا فأخرجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو واشرك ماركوس راشفورد بدلا منه (69).



وعلى غير عادته، لم يكن مورينيو قلقا لان نتيجة المباراة غير مؤثرة على ترتيب الفريق الذي يعول على احراز الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على حساب اياكس امستردام الهولندي من اجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكذلك كانت حال الفرنسي كلود بويل مدرب ساوثمبتون.

ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 90 نقطة من 37 مباراة

2- توتنهام 80 من 36

3- مانشستر سيتي 75 من 37

4- ليفربول 73 من 37

5- ارسنال 72 من 37