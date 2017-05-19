احتفل مايكل كاريك لاعب وسط مان يونايتد بذكرى خاصة في مشواره أمام ساوثمبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ففي الدقيقة 64، قرر جوزيه مورينيو المدير الفني ليونايتد إشراك كاريك مكان المدافع الشاب أكسيل توانزيبي، حيث جلس اللاعب الإنجليزي الدولي على مقاعد البدلاء، لإراحته استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» في إحصائية لها إلى أن مايكل كاريك احتفل في ملعب القديسين بخوض المباراة رقم 700 في مشواره مع الأندية التي لعب لها.

ولفتت إلى أن أول ظهور لمايكل كان بقميص وست هام يونايتد عام 1999، علما بأنه انتقل إلى مان يونايتد قادما من توتنهام في صيف 2006 مقابل 25 مليون إسترليني.