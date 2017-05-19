حقق البرازيلي داني ألفيس مدافع يوفنتوس رقما قياسيا مع فريقه الإيطالي هذا الموسم عجز عن تحقيقه طوال مسيرته الكروية التي تمتد إلى 16 عاما.

وسجل ألفيس هدفا لليوفي بمرمى لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» في إحصائية لها إن الهدف هو السادس لألفيس هذا الموسم مع السيدة العجوز وهو أفضل موسم تهديفي للاعب في 16 موسما لعبها مع الأندية خلال مسيرته الاحترافية.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات ان داني تسبب في 5 أهداف بآخر 5 مشاركات له مع فريقه، حيث سجل 3 أهداف وصنع اثنين.

يذكر ان ألفيس انضم مطلع هذا الموسم إلى يوفنتوس قادما من برشلونة الصيف الماضي.