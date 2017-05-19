حقق فريق موناكو إنجازات تاريخية بفوزه على سانت إيتيان بنتيجة 2/0 والذي ضمن به التتويج بلقب الدوري الفرنسي بعد غياب 17 عاما.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن فريق موناكو رفع رصيده إلى 104 أهداف في بطولة الدوري، ليكسر الرقم الذي حققه باريس سان جرمان الموسم الماضي، حيث سجل لاعبوه 102 هدف.

وأشارت إلى أن إنجاز موناكو هو الأفضل في العصر الحديث.

كما ذكرت شبكة «أوبتا» أن فريق موناكو حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق، حيث نجح في هز شباك منافسيه على مدار 31 مباراة متتالية في بطولة الدوري، وأمامه فرصة لتعزيز هذا الرقم عندما يختتم مشواره باللعب مع رين يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة.