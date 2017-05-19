واصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم موناكو تألقه هذا الموسم بتحقيقه رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه مع سانت إيتيان بملعب «لويس الثاني» في الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي الهدف الذي تقدم به موناكو في الشوط الأول، رافعا رصيده إلى 15 هدفا في بطولة الدوري هذا الموسم.

وأشارت شبكة «سكواكا» في إحصائية لها إلى أن مبابي بات أصغر لاعب في القرن الجاري يسجل 15 هدفا بموسم واحد بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وذلك في سن «18 عاما و147 يوما».

كما لفــــتت الشبكة إلى أن الشاب الصغير تفــوق بعدد أهــــدافه في الدوري على نـــجوم كبار هذا الموسم، مــــثل نيــــمار «13 هــدفا»، وكريم بنزيما «9 أهداف»، وباولو ديبـــالا «9 أهداف»، وجاريث بيل «7 أهداف»، وتوماس مـــولر «5 أهداف».