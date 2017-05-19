بات ريال مدريد على بعد نقطة واحدة من لقبه الأول في الدوري الاسباني لكرة القدم منذ 2012 بعد فوزه الكبير على مضيفه سلتا فيغو 4-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين.



وكانت المباراة تأجلت بسبب الأضرار التي لحقت بملعب «بالايدوس» من جراء الأحوال المناخية السيئة.

وحقق الفريق الملكي الأهم بالظفر بثلاث نقاط ثمينة جدا رفع بها رصيده إلى 90 نقطة، فاستعاد الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة.



ويحتاج الريال الى نقطة واحدة من مباراته الأحد في الجولة الاخيرة التي يحل فيها ضيفا على ملقة، في حين يستضيف برشلونة بطل الموسم الماضي ايبار.



ويتطلع المرينغي بإشراف مدربه ونجمه السابق الفرنسي زين الدين زيدان الى احراز ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 1958، اذ يلتقي مع يوفنتوس الايطالي في الثالث من يونيو في نهائي البطولة القارية.



من جهته، خسر سلتا فيغو مباراته السادسة على التوالي في الدوري فتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.



وكان سلتا فيغو بإشراف المدرب الارجنتيني ادواردو بيريزو وصل الى نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل ان يخرج أمام مان يونايتد.



وسبق لسلتا فيغو ان اقصى ريال مدريد هذا الموسم من ربع نهائي مسابقة كأس اسبانيا بالفوز عليه ذهابا في مدريد 2-1 قبل اجباره على التعادل ايابا في «بالايدوس» 2-2.

ولم يتأخر ريال مدريد في افتتاح التسجيل بعد أن سدد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة بيسراه من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة العاشرة.

وضرب رونالدو مجددا بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني حين تلقى كرة داخل المنطقة من ايسكو فسددها في الزاوية اليسرى للمرمى.



وقلص السويدي جون غيديتي الفارق لسلتا فيغو في الدقيقة 69، بعد سبع دقائق على طرد زميله ياغو اسباس لنيله إنذارين.



يذكر ان اسباس هو أول لاعب في سلتا فيغو يسجل 18 هدفا في موسم واحد في الدوري منذ ماورو رودريغيز (23 هدفا) عام 1956، لكن الفرنسي كريم بنزيمة أعاد الفارق الى ما كان عليه بتسجيله الهدف الثالث لريال في الدقيقة 70 حين اكمل كرة من البرازيلي مارسيلو من زاوية ضيقة في الزاوية اليسرى للمرمى.



وأضاف الالماني طوني كروس الهدف الرابع قبل نهاية الوقت الاصلي بدقيقتين حين تابع كرة وصلته الى داخل المنطقة من بنزيمة.

ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 90 نقطة من 37 مباراة

2- برشلونة 87 من 37

3- اتلتيكو مدريد 75 من 37

4- اشبيلية 69 من 37

5- فياريال 64 من 37