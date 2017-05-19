نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد في أن يسجل الهدف الأول للفريق الأبيض في مرمى سيلتا فيغو بملعب بالايدوس.
وبهذا الهدف يعادل ريال المدرب الفرنسي زيدان رقم الفريق الأسبق الذي حققه مع أنشيلوتي كأكثر فريق سجل خارج ملعبه في موسم واحد بالليغا برصيد 56 هدفا.
كما عزز الفريق الملكي ريال مدريد رقمه القياسي في التسجيل بالمباريات المتتالية في مختلف البطولات.
حيث تمكن الفريق الأبيض من زيارة شباك خصومه في 63 مباراة على التوالي منذ أن بدأ السلسلة يوم 30 أبريل 2016، وقد تجاوز رقم بايرن السابق الذي كان بـ 61 مباراة.