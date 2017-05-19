سجل «الملك» ليبرون جيمس 38 نقطة وحقق كيفن لوف أفضل رصيد له في الادوار الاقصائية (32 نقطة)، لينجح كليفلاند كافالييرز حامل اللقب في تخطي مضيفه بوسطن سلتيكس بسهولة 117-104 والتقدم عليه 1-0 في افتتاح مباريات نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة «ان بي اي».



وخاض كليفلاند المباراة بعد راحة لعشرة أيام، بعد فوزه الساحق على تورونتو رابتورز 4-0 علما بانه سحق ايضا في الدور الاول انديانا بيسرز 4-0.



وتقام المباراة الثانية في بوسطن ايضا على ملعب «تي دي غاردن»، قبل انتقال السلسلة لمباراتين الى كليفلاند، علما بان الفائز في اربع من أصل 7 مباريات يتأهل الى نهائي الدوري، لملاقاة الفائز من سلسلة غولدن ستيت ووريرز وصيف الموسم الماضي وسان انتونيو سبيرز (2-0).

وسجل جيمس الباحث عن بلوغ نهائي الدوري للمرة السابعة على التوالي، 15 نقطة في الربع الأخير في طريقه لتسجيل 30 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة على التوالي والتقط نجم الدوري 9 متابعات ومرر 7 كرات حاسمة.