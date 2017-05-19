حقق كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إنجازا جديدا في مشواره الكروي أمام سلتا فيغو بملعب «بالايدوس».

وسجل الدون الهدفين الأول والثاني للفريق الملكي رافعا رصيده إلى 24 هدفا في 27 مباراة خاضها في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن معجزة لشبونة بات الهداف التاريخي للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعدما رفع رصيده إلى 368 هدفا.



وكسر نجم وقائد منتخب البرتغال بهذا الإنجاز التاريخي الرقم المسجل باسم جيمي غريفز نجم الكرة الإنجليزية في ستينيات القرن الماضي، والذي تنقل بين أندية كبيرة مثل تشلسي وميلان وتوتنهام هوتسبير.



كما كان الفوز الذي حققه الملكي على سلتا ذا طابع خاص للدون البرتغالي كريستيانو وذلك لأنه رقم 200 مع الفريق الأبيض في الليغا.

ويعد رونالدو هو اللاعب الأكثر بروزا في أوروبا بالجولات الأخيرة من الموسم في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، حيث استطاع أن يسجل الكثير من الأهداف.



ففي آخر 8 لقاءات تمكن كريستيانو من تسجيل 13 هدفا، وسجل هذه الأهداف في ست مباريات وغاب عن التهديف في مباراتين فقط ليكون بذلك ملك نهاية الموسم قاريا.