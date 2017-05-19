نجح فريق ريال مدريد في الفوز على سيلتا فيغو 4-1 في إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري.



وذكر موقع Squawka المتخصص في رصد الإحصائيات أن إيسكو لاعب وسط الريال نجح في تسجيل رقم مميز مع الفريق هذا الموسم.



وأشار الموقع إلى ان إيسكو ساهم مع الملكي هذا الموسم في 18 هدفا، سجل منها 10 أهداف وقام بصناعة 8 آخرين أكثر من أي لاعب آخر في الليغا.



تحدث إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني بعد الفوز على فريق سيلتا فيغو 4-1 في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 21 لبطولة الدوري، ونشرت صحيفة ماركا تصريحات إيسكو الذي قال: فزنا بمباراة صعبة أمام سلتا فيغو، ومواجهة ملقة ستكون بنفس الصعوبة أو أصعب.



وأضاف: العودة لملعب لاروساليدا دائما مناسبة مميزة بالنسبة لي، وهناك يمكننا الفوز بالليغا وهو اللقب الذي لم أفز به في مسيرتي.



وتابع إيسكو: من السهل جدا التفاهم واللعب مع كريستيانو رونالدو، فقط عليك منحه كرة قريبة من منطقة الـ 18 وسيتكفل بوضعها في الشباك.