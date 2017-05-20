أعلن رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) كريغ ريدي أن الإيقاف المفروض على الوكالة الروسية منذ نحو عامين قد يرفع مطلع يونيو المقبل، في خطوة قابلتها موسكو بتجديد تعهدها توفير المتطلبات التي تفرضها الهيئات الدولية.

وفرضت الوكالة الدولية الحظر على الوكالة الروسية في العام 2015 بعد كشف المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في تقرير أعده بناء على طلبها وجود برنامج تنشط ممهنج برعاية الدولة الروسية.

وأشار ريدي إلى أن الوكالة الروسية قامت بخطوات ملموسة لتحسين صورتها، وانه يمكنها استئناف اجراء الاختبارات الشهر المقبل بعد امتثالها الى المعايير التي طلبتها الوكالة الدولية.

وقال ريدي الخميس في مؤتمر صحافي في مونتريال بعد اجتماع لمجلس ادارة «وادا»: «ثمة عمل كبير تم انجازه».

وتابع «قرر مجلس الادارة انه في حال تلقينا، ونحن واثقون من ذلك، المعلومات الضرورية.. سيكون في امكان الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات استئناف برنامج الاختبارات».