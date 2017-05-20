يرقد بطل العالم السابق للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» الأميركي نيكي هايدن في وضع حرج بأحد مستشفيات منطقة تشيزينا في شمال شرق إيطاليا بعد تعرضه لحادث صدم وهو يركب دراجته الهوائية.

وكشف مستشفى تشيزينا أن وضع هايدن (35 عاما) الذي انتقل في العامين الأخيرين الى سباقات «سوبر بايك» بعدما شارك في بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» من 2003 حتى 2016 وأحرز لقبها عام 2006، لايزال حرجا للغاية، مشيرا إلى أنه يعاني من «صدمة متعددة خطيرة تسببت في أضرار بالغة بالدماغ».

وتعرض هايدن للحادث بعد ظهر الأربعاء الماضي خلال ركوبه دراجته الهوائية على الطريق الذي يصل تافوليتو بريتشيوني، جنوب منتجع ريميني، حيث صدمته سيارة في ظروف لاتزال غير واضحة.

وأوضح المستشفى في بيان اليوم أن هايدن يرقد في العناية المركزة. ونشر فريقه السابق تغريدة عبر موقع «تويتر» جاء فيها «شكرا لكل مشجعي نيكي على مساندتكم بعد هذا الحادث.

إنه يتلقى العلاج الطبي في ايطاليا، ويجب أن نتحلى الآن بالصبر»، مؤكدا أن «الطاقم الطبي يعمل بجهد كبير، وسنزودكم بكل جديد ما أن يصبح متوافرا».