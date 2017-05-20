حصد المهاجم الشاب ماركو أسنسيو ثمن تألقه مع ريال مدريد هذا الموسم، بعد استدعائه أمس الى تشكيلة منتخب اسبانيا لكرة القدم لخوض مواجهتي كولومبيا الودية ومقدونيا ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018 الشهر المقبل.

كما استدعى المدرب خولين لوبيتيغي حارس اتلتيك بلباو الشاب كيبا، لتدعيم المنتخب الذي يتصدر مجموعته أمام ايطاليا.

وفرض أسنسيو (21 عاما) الذي خاض مباراتين دوليتين، نفسه ضمن المواهب الصاعدة في النادي الملكي هذا الموسم في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا الذي يخوض ريال حامل اللقب الموسم الماضي، مباراته النهائية أمام يوفنتوس الايطالي في 3 يونيو.

كما استدعي أسنسيو الى تشكيلة منتخب تحت 21 سنة لخوض كأس اوروبا في پولندا بين 16 و30 يونيو.