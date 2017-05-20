حسم توتنهام مواجهته المؤجلة مع ليستر سيتي بطل الموسم الماضي من المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي في كرة القدم، باكتساحه 6-1 على ملعب «كينغ باور ستاديوم» بفضل رباعية لهاري كين.

وارتدت المواجهة بين الفريقين طابعا هامشيا كون توتنهام خسر معركة اللقب لمصلحة جاره تشلسي وضمن الوصافة وبطاقة التأهل المباشر الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين أن ليستر الملقب بـ «الثعالب» الذي كان يتصارع الموسم الماضي مع توتنهام بالذات على اللقب وانتزعه منه في المتر الأخير، متواجد في منتصف الترتيب وفاقد الأمل بالمشاركة القارية الموسم المقبل.

ويدين توتنهام بتجديده فوزه على ليستر في معقله، بعد أن خرج فائزا ايضا من الزيارة الأخيرة الى ملعب منافسه بنتيجة 2-0 الموسم الماضي في مسابقة الكأس، الى كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي سجل ثنائية.

وجاء الهدف الأول لكين في الدقيقة 25، فيما عزز الثاني النتيجة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، قلص ليستر الفارق في الدقيقة 59 عبر بن شيلويل (63). ووجه سون هيونغ مين الضربة القاضية لرجال المدرب كريغ شكسبير بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع (71).

وأكمل توتنهام مهرجانه بالهدف الثالث لكين، ثم سرعان ما أضاف المهاجم الدولي هدفه الرابع (90+2)، رافعا رصيده الى 26 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم ايفرتون البلجيكي روميلو لوكاكو.