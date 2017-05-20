أوضح المدرب الفرنسي آرسين فينغر أن مستقبله مع أرسنال سيتحدد في اجتماع لمجلس إدارة النادي بعد نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم والمقرر في 27 الجاري ضد الجار اللدود تشلسي، المتوج بلقب الدوري الممتاز.

ويبقى شهران في عقد فينغر (67 عاما) مع أرسنال الذي ارتبط به منذ 1996، ولم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم تمديده أو لا.

وواجه المدرب الفرنسي أسئلة عن مستقبله باستمرار في الأشهر القليلة الماضية، لكنه أكد أن اجتماعا بهذا الشأن سيعقد بعد نهائي الكأس. وردا على سؤال حول موعد اجتماع مجلس الإدارة قال فينغر: «أعتقد انه بعد نهائي الكأس».

وعما إذا كان الاجتماع سيخرج بقرار نهائي حول مستقبله أجاب «نعم»، مؤكدا «يجب ان تعرفوا ان هناك العديد من الأمور المتعلقة بنادي كرة قدم التي يجب مناقشتها في اجتماع لمجلس الإدارة».

وتابع: «من هذه الأمور بالطبع، ما يحصل مع المدرب، المستقبل، اللاعبون الذين يجب التعاقد معهم، تجديد العقود، بالطبع سأكون هناك، وفي الوقت الحالي اعتقد أنه يجب أن نركز على المدى القصير وما سيحصل الأحد وفي نهائي الكأس».