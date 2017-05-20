قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السير على خطى جاره الاسكتلندي والتصويت لمصلحة معاقبة اللاعب الذي يمثل سقوطه في الملعب أو يدعي الإصابة بالإيقاف لمباراتين اعتبارا من الموسم المقبل.

وقرر الاتحاد الإنجليزي خلال الاجتماع السنوي العام في ملعب «ويمبلي» استحداث عقوبة جديدة «للذين ينجحون في خداع حكم المباراة»، وذلك في خطوة مماثلة لتلك التي اعتمدها الاتحاد الاسكتلندي منذ عام 2011.

وعين الاتحاد الإنجليزي لجنة مكونة من لاعب وحكم ومدرب سابقين ليراجع كل منهم شريط المخالفة موضع الشك، وفي حال توافقهم على ان اللاعب المعني خدع الحكم، فحينها سيتم ايقافه لمباراتين.

وسيتم تطبيق القانون الجديد بطريقة مماثلة لذلك المطبق حاليا والذي يتناول المخالفات التي تستحق الطرد وغفل عنها الحكام خلال المباريات لكن كشفتها مراجعة الفيديو.

وفي حال أقر اللاعب بتهمة خداع الحكم، أو إذا ارتأت اللجنة المستحدثة أنه خدع الحكم، فأي بطاقة صفراء أو حمراء أعطيت للاعب المنافس نتيجة هذا الخداع، يمكن إلغاؤها. وسيتم تطبيق القاعدة الجديدة في كل البطولات الإنجليزية.