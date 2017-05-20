نابولي بانتظار تعثر روما لخطف وصافة «الكالتشيو»

سيكون المركز الثالث المؤهل مباشرة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بين بوروسيا دورتموند وهوفنهايم الصراع الأبرز في المرحلة الرابعة والثلاثين الاخيرة من الدوري الألماني. وتقام كل مباريات المرحلة في التوقيت نفسه، ويخوض خلالها دورتموند مباراة صعبة نسبيا ضد ضيفه فيردر بريمن الثامن، بينما يحظى هوفنيهايم بمهمة أسهل أمام ضيفه اوغسبورغ الرابع عشر. وحسم بايرن ميونيخ اللقب للموسم الخامس على التوالي، ولايبزيغ مفاجأة الموسم المركز الثاني، وبطاقتا التأهل المباشر الى دور المجموعات في المسابقة القارية الأبرز الموسم المقبل.

ويشارك الثلاثة الاوائل مباشرة في دوري الأبطال، ويخوض الرابع الدور الفاصل. ويحتل دورتموند المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، بفارق الأهداف عن هوفنهايم. الى ذلك، يتطلع مهاجم دورتموند الغابوني بيار ـ ايميريك اوباميانغ الى انتزاع لقب الهداف من مهاجم بايرن ميونيخ الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتقدم عليه بهدف (30 للپولندي مقابل 29).

وفي المقلب الآخر من الترتيب، يلتقي هامبورغ وفولفسبورغ في مواجهة مثيرة سيتحدد في نهايتها من سيخوض الملحق الفاصل مع ثالث بطولة الدرجة الثانية. وسيكون التعادل كافيا لفولفسبورغ. وكان دارمشتات واينغولشتات هبطا الى الدرجة الثانية، وهما يلعبان مع بوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه.

إيطاليا

يخوض روما مواجهة صعبة أمام مضيفه كييفو في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الايطالي. وسيستعيد روما (الثاني برصيد 81 نقطة) لاعبه الهولندي كيفن ستروتمان العائد من الإيقاف، والبوسني ادين دزيكو، هداف الدوري حتى الآن برصيد 27 هدفا، والذي غاب عن لقاء «السيدة العجوز» بسبب الإصابة. من جهته، يستقبل نابولي (الثالث 80 نقطة) ضيفه فيورنتينا اليوم أيضا على أمل سقوط روما للظفر بالوصافة والمركز المؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فرنسا

يبحث مرسيليا العريق عن العودة الى المسابقات الاوروبية عندما يستقبل باستيا وصيف القاع اليوم في المرحلة 38 الاخيرة من الدوري الفرنسي، وذلك بعد حسم موناكو وباريس سان جرمان ونيس وليون المراكز الأربعة الأولى. وتوج موناكو (92 نقطة) بطلا للمرة الاولى منذ 17 عاما والثامنة في تاريخه، فضمن بطاقة التأهل المباشرة الى دوري ابطال اوروبا، على غرار سان جرمان الثاني (86 نقطة)، فيما ضمن نيس الثالث (77 نقطة) التأهل الى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة الأولى. ويحتل راهنا مرسيليا المركز الخامس (59 نقطة)، بفارق نقطة عن بوردو السادس الذي يحل على لوريان الثامن عشر والذي سيقاتل بكل طاقته للهرب من الهبوط الى الدرجة الثانية. وفي صراع القاع، يبدو وضع نانسي الاخير (32 نقطة) معقدا عند استقباله سانت اتيان. ويهبط التاسع عشر والاخير الى الدرجة الثانية، فيما يخوض الثامن عشر ملحقا مع ثالث الدرجة الثانية. ويملك كل من ديغون وكاين السادس عشر والسابع عشر على التوالي 36 نقطة، ولوريان الثامن عشر 35 نقطة وباستيا وصيف القاع 34 نقطة.