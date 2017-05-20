تعقد اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية اجتماعا استثنائيا في 9 يونيو في مدينة لوزان السويسرية للبحث في خلاصات فريق العمل المكلف بالنظر في منح مزدوج لاستضافة أولمبيادي 2024 و2028، بحسب ما أفادت اللجنة أمس.

ومن المقرر ان تختار اللجنة الأولمبية في 13 سبتمبر المقبل خلال اجتماع لها في مدينة ليما بالبيرو، المدينة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 من بين المرشحتين باريس ولوس انجيليس الاميركية.

وأفادت اللجنة الأولمبية الجمعة ان فريق العمل الذي شكل في مارس سيقدم أفكاره «حول عملية منح اولمبيادي 2024 و2028 وحول إعادة صياغة أصول الترشح لألعاب 2026 الشتوية».

وحتى الآن لم يكن هذا الاجتماع مدرجا على جدول الأعمال.

وتتنافس لوس انجيليس وباريس على استضافة اولمبياد 2024، وشددتا مرارا على ان ترشحهما هو لهذه الدورة فقط وليس لنسخة 2028.

ويتألف فريق العمل من نواب الرئيس الاربعة في اللجنة الدولية وهم الاسباني خوان انطونيو سامارانش جونيور والاسترالي جون كواتيس والتركي أورو اردينير والصيني يو زايكينغ.

ويسعى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ من خلال التصويت المزدوج، الى ضمان المدن المضيفة وسط تراجع الاهتمام باستضافة الحدث الكبير الذي يتطلب الكثير من الاستثمارات.

وحددت الجلسة في التاسع من يونيو «لاحترام فترة الشهر الضرورية للدعوة لاجتماع استثنائي بغية الطلب من الأعضاء اتخاذ قرار بشأن التوصية»، بحسب ما أفادت اللجنة.

ويمكن ان يعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بين الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية المقرر في 9 و10 يوليو المقبل واجتماع إحاطة الأعضاء في 11 و12 يوليو في لوزان.

وبحسب مصادر متطابقة، فان الأعضاء الـ 90 للجنة الدولية سيصوتون مرة واحدة في ليما على منح اولمبيادي 2024 و2028، من خلال كتابة الأفضلية اولا لنسخة 2024 ثم 2028.

الا ان اللجنة الأولمبية اعتبرت هذه الترجيحات «مجرد تكهنات».