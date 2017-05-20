أعلن الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني هانس ـ يواكيم فاتسكه ان النادي سيبحث في مستقبل مدربه توماس توخل بعد نهاية الموسم، نافيا حتمية رحيله او الاتفاق مع مدرب بديل، بحسب ما نقلت عنه وكالة «سيد» الرياضية الألمانية.

وتوترت العلاقة بين توخل وإدارة دورتموند، لاسيما فاتسكه ورئيس النادي رينهارد روبال، منذ المباراة ضد موناكو الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأشارت صحيفة «بيلد» الى أن إدارة النادي توصلت الى اتفاق مع مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ السابق ونيس الفرنسي حاليا السويسري لوسيان فافر لتولي مهمة الإشراف على الفريق اعتبارا من الموسم المقبل، لكن فاتسكه نفى الجمعة هذا الأمر، وقال «في الوقت الحالي، نحن لسنا في طور المفاوضات (مع فافر)، لكني لا أريد إضافة أي شيء بهذا الخصوص»، وتابع «كل ما سأقوله سيترك أثره على مفاوضاتنا مع توماس توخل».