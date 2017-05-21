ستكون بطاقتا التأهل الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بين أيدي مان سيتي وليفربول عندما يخوضان اليوم المرحلة الثامنة والثلاثين الختامية من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي تشهد وداع جون تيري المدافع المخضرم للبطل تشلسي.

وأشعل سيتي وارسنال المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لدوري الأبطال عندما فاز الأول على ضيفه وست بروميتش 3-1، والثاني على ضيفه سندرلاند 2-0 في مباراتين مؤجلتين.

وانتزع سيتي المركز الثالث المؤهل مباشرة الى المسابقة القارية من ليفربول بعدما رفع رصيده الى 75 نقطة بفارق نقطتين عن الأخير الذي بات يتفوق بنقطة واحدة فقط على أرسنال.

وستكون المرحلة الاخيرة حاسمة لتحديد المركز الثالث المؤهل مباشرة الى دور المجموعات الأوروبي، والرابع الذي يخوض دورا فاصلا.

ويحل سيتي ضيفا على واتفورد، ويلعب ليفربول مع ضيفه ميدلزبره، وأرسنال مع ضيفه ايفرتون.

ويكفي سيتي الذي يشرف عليه الاسباني بيب غوارديولا نقطة واحدة لضمان تواجده بين الاربعة الاوائل، بينما يحتاج أرسنال الى الفوز مع تعثر ليفربول لحجز بطاقته الى دوري الابطال للموسم العشرين على التوالي.

وضمن سيتي الى حد كبير المركز الرابع على أقل تقدير، اذ تفصله ثلاث نقاط عن أرسنال، ويتفوق عليه أيضا بفارق خمسة أهداف.

ويبدو الفوز على واتفورد الذي يخوض مباراته الأخيرة مع مدربه الإيطالي وولتر ماتزاري، في متناول سيتي الذي استعاد قوته بين جمهوره حيث فاز بمبارياته الثلاث الأخيرة.

وعلى غرار سيتي، سيكون مصير الريدز بين يديه أيضا لأنه يتقدم بفارق نقطة عن ارسنال ويلعب على أرضه ضد ميدلزبره الذي تأكد سقوطه الى الدرجة الأولى، ما يعزز حظوظ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في إحراز النقاط الثلاث.

الا ان على لاعبي «الحمر» التخلص من العقدة التي لازمتهم في مبارياتهم الثلاث الأخيرة على «انفيلد»، إذ حصلوا على نقطتين فقط من تعادلين وخسارة.

وأعطت النتائج الأخيرة المتواضعة لليفربول، الأمل لمدرب أرسنال الفرنسي ارسين فينغر الذي أكد أنه مازال يؤمن بإمكانية قلب الأمور لمصلحة الفريق اللندني والمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويوجد احتمال ضئيل بأن تحسم بطاقتا المركزين الثالث والرابع إلى دوري الأبطال بمباريات فاصلة بين سيتي وليفربول وارسنال، في حال تعادلها بالنقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة.

وتشير قوانين الدوري الممتاز الى انه في حال انتهاء الموسم وتعادل فريقين أو أكثر من المنافسين على اللقب او الهروب من الهبوط او التأهل الى مسابقة أخرى، بالنقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، تخوض الاندية مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

وعلى سبيل المثال، ستقام مباراة فاصلة بين سيتي وليفربول لتحديد المركز الثالث في حال تعادل الأول مع واتفورد 3-3، وفوز الثاني على ميدلزبره 3-0. وبحال خسارة سيتي 0-4 وفوز ارسنال 1-0، سيتعادل الفريقان بشكل كامل مع 75 نقطة في المركزين الثالث أو الرابع بحسب نتيجة ليفربول.

وعلى ملعب «ستامفورد بريدج»، ينهي تشلسي بطل الدوري والطامح إلى الثنائية عندما يلاقي أرسنال في نهائي الكأس في 27 مايو، موسمه ضد سندرلاند الهابط إلى الدرجة الأولى بمباراة وداعية لقائده جون تيري.

وكان المدافع المخضرم (36 عاما) أعلن في وقت سابق هذه السنة أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع البلوز.

وعلى ملعب هال سيتي، يسعى مهاجم توتنهام هاري كاين الى حسم لقب هداف الدوري لصالحه للموسم الثاني تواليا، بعدما انتزع برباعيته في مرمى ليستر سيتي صدارة الهدافين برصيد 26 هدفا.