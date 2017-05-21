كشف موقع «فور فور تو» عن قائمة أكثر 100 شخص نفوذا في عالم كرة القدم والتي شهـــدت تواجد كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن قائمة العشرة الأوائل.

ويعتبر الإنجليزي ريتشــارد سكودامـــور المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1999 هو أكثر الأشخاص نفوذا في عالم المستديرة بعدما قاد البريمييرليغ لزيادة أرباحه بشكل مهول في السنوات الأخيرة.

وحل في المركز الثاني جياني إنفانتينـــو رئيس الاتحاد الدولــي لكرة القـــدم (فيفا)، وجــاء ثالثــا البرتغالي خورخي مينديز وكيـــل أعمــال العديــد من نجــوم الكرة ويملك مؤسسة ترعى مصالح لاعبين تبلغ قيمتهم 800 مليون يورو.

أما المركز الرابع فقد خطفه رئيس الاتحاد الأوروبي الحالي أليكساندر سيفرين وفي المركز الخامس يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونـــة الإسبانــي، وسادسا حل الروسي رومان إبراموفيتش رئيس نادي تشلسي وسابعا جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد وثامنـــا فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسبانــي، وفــي المركز التاسع يأتي إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مان يونايتد.

وفي المركز العاشر يأتي البرتغالي كريستيانو رونالــدو نجـــم ريال مدريد الإسبانــي، الـــذي يتنافس مع نظيـــره ليونيــل ميسي على كل الجوائز المتاحــة في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة.