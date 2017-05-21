اكتسح كليفلاند كافالييرز حامل اللقب مضيفه بوسطن سلتيكس بفارق 44 نقطة 130-86 ليتقدم عليه 2-0 في نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ويتأهل الى الدور المقبل الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز في أربع مباريات.

وكان كليفلاند اسقط منافسه في عقر داره ايضا في المباراة الاولى 117-104، ولديه فرصة ثمينة لحسم تأهله على أرضه، إذ يستضيف المباراتين الثالثة الأحد والرابعة الثلاثاء.

ويتقدم غولدن ستايت ووريرز بنتيجة 2-0 ايضا على سان انتونيو سبيرز في نهائي المنطقة الغربية.

التقى غولدن ستيت وكليفلاند في النهائي في النسختين الاخيرتين، فتوج الأول في 2015 والثاني في 2016.

ويقدم كليفلاند عروضا رائعة في الأدوار الإقصائية «بلاي اوف»، وفوزه على بوسطن الجمعة كان العاشر على التوالي فيها بعد أن حسم الدورين السابقين بسهولة بتغلبه على انديانا بيسرز وتورونتو رابتورز 4-0.

ومع احتساب فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة في نهائي 2016، فإن رصيد كليفلاند يرتفع إلى 13 فوزا متتاليا في البلاي اوف ليعادل الرقم القياسي في البطولة المسجل باسم لوس انجيليس ليكرز في 1988 و1989.

وبعد أن تألق في المباراة الأولى بتسجيله 38 نقطة، سجل «الملك» ليبرون جيمس 30 نقطة في المباراة الثانية ليقود كليفلاند خطوة إضافية نحو الاحتفاظ بلقبه بفوز كاسح على بوسطن الذي تعرض لواحدة من أقسى الهزائم في تاريخه، والأقسى على الإطلاق على أرضه في الأدوار الإقصائية.

وهي المباراة الثامنة على التوالي التي ينجح فيها جيمس في تسجيل 30 نقطة على الأقل، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في البلاي اوف منذ أن فعل ذلك الأسطورة مايكل جوردان.

وبلغ معدل جيمس في البلاي اوف هذا الموسم 34.8 نقطة و9 متابعات و7.1 متابعات.