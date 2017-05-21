يسعى هاري كين مهاجم توتنهام إلى الوصول للهدف الـ 100 بالموسم المقبل رفقة النادي اللندني بعدما ساهمت رباعيته بمرمى ليستر سيتي في الوصول إلى الهدف رقم 75 في البريمييرليغ.

وسجل كين أول رباعية في مسيرته الكروية مساء الخميس الماضي أمام ليستر في المباراة التي انتهت بسداسية للسبيرز مقابل هدف، ليتصدر مهاجم منتخب إنجلترا ترتيب هدافي الدوري برصيد 26 هدفا متفوقا على البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون.

وقال هداف الدوري الإنجليزي في تصريحات لمجلة «فور فور تو» البريطانية: «قلت من قبل إنني سأكون سعيدا لو أنهيت الموسم المقبل بتسجيل 100 هدف في الدوري الممتاز ومع وصولي إلى 75 أحتاج إلى 25 هدفا فقط لتحقيق هذا الأمر، لذلك أتمنى الاستمرار على المستوى ذاته لأفعلها».

وتابع: «سيكون هذا إنجازا عظيما، خاصة أنني لم أسجل في أول 3 مباريات بالبطولة ثم تعرضت لإصابة أبعدتني 11 مباراة ومع ذلك عدت وتصدر ترتيب هدافي البطولة وسجلت أكثر من 30 هدفا في جميع البطولات هذا الموسم.

كل ما أرغب فيه أن أحقق ما هو أفضل الموسم المقبل».