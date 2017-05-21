رشح الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي جون تيري قائد الفريق اللندني للعمل في مجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم.

وأعلن تيري رحيله عن البلوز بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده بعد 19 عاما قضاها بقلعة «ستامفورد بريدج» حصد خلالها 17 لقبا.

ولم يشارك نجم المنتخب الإنجليزي السابق هذا الموسم أساسيا إلا في 5 مباريات.

وقال كونتي، في تصريحات أبرزها موقع «فور فور تو» الإنجليزي: «تيري يمتلك الشخصية والخبرات والمقومات التي تساعده، لأن يكون مدربا ناجحا بالمستقبل، كما أنه عمل تحت قيادة عدد كبير من أفضل المدربين بالعالم».

وتابع: «لكن التدريب يتطلب أيضا امتلاك الفلسفة الخاصة، وتحديد أفضل الطرق المناسبة للعب، وبالنسبة إلى تيري فلا أعلم أفكاره الفنية، لكنني واثق من امتلاكه الشخصية التي تسمح له بالتعلم، والتطور ليصبح مدربا جيدا».