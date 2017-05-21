أكد الكسندر لاكازيت مهاجم ليون رحيله عن فريقه في نهاية الموسم الحالي من دون ان يحدد وجهته المقبلة.

وقال لاكازيت لصحيفة «ليكيب»: «اعتقد انه الوقت المناسب، أرغب باكتشاف شيء آخر». وتابع «صحيح انني اسجل الأهداف، لكن اعلم جيدا انني غير معروف كثيرا على الصعيد الأوروبي. أريد معرفة ما اذا كان بإمكاني الإجابة عن اسئلة الناس، ومواصلة التقدم». وسجل لاكازيت (25 عاما) 33 هدفا في 43 مباراة خاضها مع ليون هذا الموسم في جميع المسابقات. وهو يسجل 20 هدفا على الأقل للموسم الرابع على التوالي. واجرى لاكازيت قبل أيام محادثات متقدمة مع نادي اتلتيكو مدريد الذي يضم المهاجمين الفرنسيين انطوان غريزمان وكيفن غاميرو.