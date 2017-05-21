سيكون لاعبو يوفنتوس مطالبين بنسيان نهائي دوري أبطال أوروبا لتسعين دقيقة والتركيز بشكل كامل على فرصة حسم لقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي، وذلك عندما يتواجه فريقهم مع ضيفه المتواضع كروتوني اليوم في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وسيكون المدرب ماسيميليانو اليغري أمام مهمة حث لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم في المباراة ضد ضيفهم المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية للتخلص من عبء الدوري والظفر بالثنائية المحلية للموسم الثالث على التوالي ومن ثم التفرغ لما ينتظرهم في الثالث من يونيو في نهائي دوري الأبطال الذي يجمعهم بريال مدريد حامل اللقب.

وأكد اليغري أن التركيز سيكون على حسم اللقب، قائلا: بعد أن أصبح يوفنتوس أول فريق يحرز الكأس لثلاثة مواسم متتالية «فزنا بلقبنا الأول لهذا الموسم، والآن نريد الثاني. الآن، نريد الفوز بالثاني ضد كروتوني الذي حصل على 17 نقطة من مبارياته السبع الأخيرة. ستكون مباراة صعبة، وبالتالي أريد أن نقدم أداء فعالا كما فعلنا الليلة (الأربعاء ضد لاتسيو)».

وفي حال فشل اليوفي في تحقيق فوزه الرابع تواليا على كروتوني (الأولان كانا في الدرجة الثانية خلال موسم 2006-2007)، سيتأجل الحسم الى المرحلة الختامية عندما يحل فريق اليغري ضيفا على بولونيا.

وبعد أن حسم لاتسيو بطاقة تأهله الى دور المجموعات من مسابقة «يوروبا ليغ» قبل مباراته الأحد مع الجريح انتر ميلان الذي سقط الأسبوع الماضي على أرضه ضد ساسوولو (1-2) رغم التغيير الذي أجرته الإدارة الصينية بإقالة المدرب ستيفانو بيولي، يبدو اتالانتا الأوفر حظا لحسم بطاقة المركز الخامس التي تؤهله مباشرة أيضا إلى دور المجموعات.