يحلم ريال مدريد بالعودة بنقطة التعادل من أرض ملقة اليوم للتتويج بلقبه الثالث والثلاثين والأول منذ عام 2012 في الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما ينتظر غريمه ومطارده برشلونة خدمة من الفريق الأندلسي للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

ويحل ريال المتصدر (90 نقطة) على ملقة الحادي عشر الأحد في المرحلة 38 الأخيرة، فيما يستقبل برشلونة الثاني (87 نقطة) على ملعبه «كامب نو» ايبار الثامن.

وستكفي نقطة التعادل الملكي لضمان لقب الليغا، فيما يتعين على الكتلان أبطال الدوري 24 مرة التغلب على ايبار وانتظار مفاجأة تتمثل في فوز ملقة على ريال، كي يتعادل مع الأخير بالنقاط ويتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.

ويسير ريال بخطى ثابتة نحو تحقيق ثنائية نادرة (الليغا ودوري أبطال أوروبا) وذلك للمرة الأولى منذ عام 1958 (سيلتقي يوفنتوس الإيطالي في نهائي المسابقة القارية في 3 يونيو المقبل في كارديف)، إذ حقق خمسة انتصارات على التوالي آخرها الأربعاء على مضيفه سلتا فيغو 4-1 في مباراة مؤجلة.

أما برشلونة، فيبحث بدوره عن ثنائية أخرى، اذ بلغ نهائي الكأس المحلية، حيث يلتقي الافيس في النهائي في 27 مايو الحالي.

وستكون مباراة ريال على ملعب «لا روساليدا» نقطة الارتكاز في المرحلة، حيث يقود المضيف ميتشل لاعب ريال السابق.

وحمل لاعب الوسط ميتشل ألوان ريال بين 1982 و1996 وأحرز معه لقب الدوري بين 1986 و1990 وفي 1995 بالإضافة الى كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهنا) في 1985 و1986.

ويعول ريال مدريد الذي عزز ضد سلتا فيغو رقمه القياسي في البطولات الأوروبية الكبرى بوصوله الى الشباك للمباراة الـ63 على التوالي، على هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب هدفين في مرمى فيغو الذي رفع رصيده إلى 24 هدفا في الليغا و13 هدفا في آخر 8 مباريات.

وسجل ريال مدريد 100 هدف أو أكثر في الدوري (104 حتى الآن) 9 مرات بينها 8 منذ قدوم رونالدو في موسم 2009-2010، فيما كان الموسم الآخر في 1990.

ويبدو أن صراع هداف الدوري قد حسم لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، إذ يتصدر الترتيب مع 35 هدفا.

ويتقدم ميسي، هداف الدوري «بيتشستشي» ثلاث مرات في 2010 و2012 و2013، بفارق كبير على زميله الأوروغوياني لويس سواريز (28 هدفا).

وفضلا عن معركة اللقب بين ريال وبرشلونة، ضمن أتلتيكو مدريد (75 نقطة) حجز البطاقة الثالثة المباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، و يستقبل في المباراة الأخيرة التي ستقام على ملعب «فيسنتي كالديرون» قبل هدمه اتلتيك بلباو السادس (63 نقطة) الذي يخوض معركة شرسة للتأهل الى الدوري الأوروبي.

ويتعادل بلباو في النقاط مع جاره الباسكي ريال سوسييداد السابع والذي يحل اليوم على سلتا فيغو الثالث عشر، فيما يتخلف بفارق نقطة عن فياريال الخامس والذي يحل على فالنسيا الثاني عشر.

ويتقدم أتلتيك بلباو على ريال سوسييداد في المواجهات المباشرة بحال تعادلهما بالنقاط.

ويتأهل الخامس مباشرة الى دور المجموعات من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» والسادس الى الدور التمهيدي الثالث.