أعلن سلتا فيغو الاسباني أمس ان مدربه الارجنتيني ادواردو بيريتزو سيترك منصبه عقب المباراة الأخيرة ضد ريال سوسييداد اليوم في المرحلة الأخيرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وأمضى بيريتزو ثلاثة مواسم ناجحة في قيادة سلتا فيغو خلفا للويس انريكي مدرب برشلونة حاليا والذي سيترك منصبه أيضا في نهاية الموسم.

وأوضح سلتا فيغو في بيان ان رحيل مدربه «ينهي ثلاث سنوات رائعة من النمو المستمر على الصعد الرياضية والاجتماعية والمؤسساتية للنادي». وكان بيريتزو، اللاعب السابق لسلتا بين العامين 2001 و2005، قريبا في أكثر من مناسبة من قيادة النادي لإحراز لقب كبير أول، الا انه خرج من نصف نهائي كأس ملك اسبانيا في الموسمين الحالي والماضي، كما توقف مشواره قبل تسعة ايام في نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام مان يونايتد الانجليزي.