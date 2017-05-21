استهل المنتخب المكسيكي مشواره في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) بتحقيق انتصار صعب أمام منتخب فانواتو حيث تغلب عليه 3-2 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية. وأنهى المنتخب المكسيكي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما كيفن ماجانا ورونالدو سيسنيروس في الدقيقتين العاشرة و25.

وفي الشوط الثاني، رد منتخب فانواتو بهدفين سجلهما بونج كالو ورونالدو ويلكنز في الدقيقتين 52 و62. وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن الفريق المكسيكي تمسك بالفوز وواصل محاولاته، حتى حسم المباراة بهدف سجله إدسون ألفاريز في الثواني الأخيرة.