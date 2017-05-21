انتزع بوروسيا دورتموند المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وتفادى هامبورغ الهبوط لأول مرة في تاريخه الى الدرجة الثانية فيما خطف الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ لقب الهداف، امس في المرحلة 34 الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وانفرد دورتموند في المركز الثالث بفوزه بشق النفس على ضيفه فيردر بريمن 4 ـ 3، وذلك بعد تعادل مطارده هوفنهايم من دون اهداف مع ضيفه اوغسبورغ، رافعا رصيده الى 64 نقطة مقابل 62 لهوفنهايم.

وكان بايرن ميونيخ حسم اللقب سابقا للموسم الخامس على التوالي، ولايبزيغ مفاجأة الموسم المركز الثاني. ويشارك الثلاثة الأوائل مباشرة في دوري الأبطال، ويخوض الرابع الدور الفاصل.

وسجل الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ 31 هدفا هذا الموسم متجاوزا الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن (30 هدفا) في صدارة الهدافين.

وفاز بايرن ميونيخ 4 ـ 1 على ضيفه فرايبورغ السابع.

وكذلك كولن الخامس تجاوز ماينتس الخامس عشر 2 ـ 0.

وسحق باير ليفركوزن الحادي عشر مضيفه هرتا برلين السادس 6 ـ 2.

وانقذ هامبورغ العريق والذي لم يسبق ان هبط الى الدرجة الثانية نفسه مرة جديدة، بفوزه الصعب على ضيفه فولفسبورغ 2 ـ 1.

وسيخوض فولفسبورغ السادس عشر الملحق الفاصل مع ثالث بطولة الدرجة الثانية ذهابا وايابا في 25 و29 الجاري.

وتعادل اينتراخت فرانكفورت الحادي عشر مع ضيفه لايبزيغ 2 ـ 2.

كما تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ التاسع مع ضيفه دارمشتات الاخير 2 ـ 2.

وتعادل اينغولشتات وصيف القاع مع ضيفه شالكه العاشر 1 ـ 1.

ايطاليا

قاد المصري محمد صلاح فريقه روما الى الحفاظ على آماله الضئيلة في إحراز لقب الدوري الإيطالي، بتسجيله هدفين منحا فريق العاصمة الفوز على مضيفه كييفو 5-3، امس في المرحلة 37 قبل الأخيرة.

وقلص روما (84 نقطة) الفارق الى نقطة مع يوفنتوس المتصدر (85) والذي يستقبل كروتوني الثامن عشر اليوم.

تقدم كييفو بهدف لوكاس كاسترو (15)، وعادل ستيفان الشعراوي النتيجة (28). وتقدم كييفو عن طريق روبرتو اينغليزي (37)، وسجل صلاح التعادل (43).

وتقدم الشعراوي لروما (58)، قبل ان يحسم صلاح المواجهة بهدفه الثاني والرابع لفريقه (77).

وقضى البوسني ادين دجيكو على آمال كييفو بتسجيله الخامس (83)، رافعا رصيده الى 28 هدفا في صدارة الهدافين.

اسبانيا

تعادل سبورتينغ خيخون الثامن عشر والذي هبط الى الدرجة الثانية، مع ضيفه ريال بيتيس الخامس عشر 2 ـ 2 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الاسباني.